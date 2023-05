Cinquemila euro per ogni bambino nato alle donne residenti in Puglia: non passa l'emendamento

Ieri in consiglio regionale non è passato l'emendamento con primo firmatario il consigliere regionale Fabio Saverio Romito sottoscritto dal gruppo regionale della Lega formato dal capogruppo Conserva e dai consiglieri De Blasi e Splendido, sostenuto da tutto il centrodestra: "Ogni anno è come se la regione Puglia perdesse un comune di circa 20mila abitanti: è questo infatti il saldo negativo fra nuovi nati e deceduti".

Di fronte ad un allarmante impoverimento demografico e rispetto alla responsabilità sociale di sovvertire il trend negativo, la Lega, in accordo con il centrodestra, aveva presentato un emendamento a sostegno della natalità, che andava nella direzione dalla delibera presentata dall’assessore Barone e poi ritirata, attraverso il quale si chiedeva un contributo di 5mila euro per le donne residenti in Puglia, per ogni bambino nato. "Solo chi è in malafede, infatti, finge di non conoscere le misure previste nella L.194 a sostegno delle donne in difficoltà economica. Abbiamo il merito di aver introdotto in Consiglio Regionale un tema fondamentale trattato fino ad oggi con superficialità e ipocrisia dalla maggioranza di centrosinistra".