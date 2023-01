La neve 'minaccia' Gargano e Monti Dauni: week-end innevato con aria fredda e vento

Ciclone in transito sulla Puglia nelle prossime ore, con maltempo entro la serata di venerdì associato a piogge e rovesci diffusi, che potranno assumere carattere nevoso fin sotto i 500-600 metri tra Daunia e Gargano.

Nel corso di sabato il vortice risalirà verso il medio Adriatico ma coinvolgerà ancora la Puglia pilotando aria via via più fredda, che favorirà rovesci e temporali sparsi, localmente accompagnati da grandine fino in pianura. La neve potrà cadere fin verso i 200-500 metri in particolare su Gargano, Daunia e sulle Murge centro-settentrionali.

Il tutto accompagnato da venti talora burrascosi tra Ostro e Libeccio in rotazione a Tramontana sul Gargano: previste raffiche anche di oltre 60-70km/h possibili danni e disagi, oltre che mari molto agitati o grossi al largo.

Domenica insisterà tempo moderatamente instabile con piogge o rovesci sparsi alternati a schiarite, a tratti anche a sfondo temporalesco.

Neve ancora possibile sin verso i 400-600m su Gargano e Daunia. Tempo instabile e freddo insisterà probabilmente anche nella prossima settimana, almeno nella prima parte. Insomma entra in scena l'Inverno anche sulla Puglia.

Queste le previsioni di Edoardo Ferrara di 3BMeteo.com. A Foggia tempo instabile a tratti perturbato per tutto il weekend e anche nella prima parte della prossima settimana, con fasi piovose alternati a momenti asciutti e a qualche schiarita almeno fino a mercoledì 25. Non esclusi anche locali manifestazioni temporalesche. Venti a tratti sostenuti di Scirocco e Libeccio fino a sabato, poi tramontana. Temperature in netto calo da sabato, con massime entro i 7-9°C e minime anche di 2-3°C.