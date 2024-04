Venti forti e di burrasca sferzano la Puglia: scattano 24 ore di allerta meteo 'gialla'

Venti forti e di burrasca sferzano la Puglia, dove scattano 24 ore di allerta meteo 'gialla'.

E' quanto previsto dalla protezione civile regionale che ha diramato un bollettino di criticità regionale per vento che interesserà tutti i distretti del Foggiano (Gargano, Monti Dauni e Tavoliere) e il resto della Puglia. L'allerta scatterà alle 8 di domani, 19 aprile 2024, e resterà in vigore per le 24 ore successive. Tale condizione si allinea con quanto già previsto negli scorsi giorni, con l'anticipazione di un crollo verticale delle temperature e un generale peggioramento delle condizioni meteo (continua a leggere)