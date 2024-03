Torna il maltempo in Puglia, previsti rovesci e temporali nel Foggiano: diramata allerta di 20 ore

Meteo Puglia. Anche i prossimi giorni saranno all'insegna dell'instabilità, con alternaza tra giornate di maltempo e pause soleggiate. Sulla Puglia e su gran parte della Penisola si aprirà una parentesi meteorologica caratterizzata da condizioni tipicamente atlantiche, con via vai di perturbazioni alternante a brevi fase asciutte e soleggiate.

"Nel corso del weekend si assisterà ad un primo passaggio perturbato, specie nella giornata di sabato con piogge a carattere sparso su gran parte del territorio regionale, mentre la domenica risulterà in prevalenza asciutta e stabile", spiega Alessandro Conigliaro di 3BMeteo.com.

Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha diramato una allerta gialla di 20 ore, in vigore dalla mezzanotte di domani. Nel corso della giornata si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della regione con quantitativi cumulati generalmente deboli. Diramata, pertanto, una allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali su tutta la Puglia.

Anche la nuova settimana si aprirà all'insegna del maltempo per l'arrivo di una nuova perturbazione che riporterà delle piogge diffuse. Fenomeni che localmente potranno assumere anche a carattere temporalesco, specie tra barese e brindisino. Condizioni meteo che non subiranno grandi variazioni fino alla prima parte della settimana, ma con piogge che gradualmente lasceranno spazio a maggiori pause asciutte e soleggiate, specie nel prossimo weekend: "Ventilazione che subirà un generale rinforzo dai quadranti meridionali con scirocco teso o di burrasca su gran parte dei settori. Venti che nel corso della settimana tenderanno a disporsi dai quadranti settentrionali per l'afflusso di masse d'aria più fresche dal Nord Europa. Temperature stazionarie fino a martedì, in lieve calo da mercoledì, ma con valori all'interno delle medie del periodo. Mari che risulteranno molto mossi o agitati, specie tra domenica e lunedì, con possibili locali mareggiate sulle coste ioniche".