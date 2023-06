Non si placa il maltempo in Puglia: nuova allerta meteo di 20 ore

Maltempo in Puglia. Anche la giornata di domani sarà all'insegna dell'instabilità. Secondo quanto riporta la Protezione Civile si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con fenomeni concentrati nella prima parte della giornata sulla Puglia centrale con quantitativi cumulati generalmente moderati.

Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati. Rispetto alla giornata di oggi - per la quale era stata diramata una allerta arancione sull'intero territorio regionale -, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile segnala una allerta gialla per rischio idrogeologico su tutta la regione, eccezion fatta per la Puglia centrale adriatica, dove permane l'allerta arancione. La nuova allerta sarà valida dalla mezzanotte del 16 giugno e per le successive 20 ore.