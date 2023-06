In arrivo altri acquazzoni, sale l'allerta: da mezzanotte è arancione nel Foggiano e in Puglia

Sale il livello di allerta in Puglia. Se oggi è ‘gialla’ con ordinaria criticità per rischio temporali, come in altre 12 regioni, dalla mezzanotte sarà ‘arancione’.

L’ultimo bollettino della Protezione civile regionale segnala rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali dal Gargano al Salento e fino alle aree interne, nessuna zona esclusa.

Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati. L’allerta arancione è valida da mezzanotte del 15 giugno per le successive 24 ore.

Raccomandano prudenza anche i sindaci: “Prestare attenzione lungo la rete viaria cittadina per possibili allagamenti, caduta di rami ed altri oggetti”, è l’invito del primo cittadino di San Severo Francesco Miglio.

Fino alle 24 di oggi 14 giugno, lo ricordiamo, sono previsti temporali soprattutto sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, in particolare sul Gargano.