Troppe incertezze tra i lavoratori di Ataf: i sindacati proclamano uno sciopero di 4 ore

Le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Confail e Ugl Autoferrotranvieri hanno indetto uno sciopero di 4 ore dei mezzi pubblici cittadini di Ataf, previsto il 25 novembre, per delle richieste avanzate nel mese di luglio dalle stesse all'azienda e alla proprietà (ossia l'amministrazione comunale ora rappresentata dai commissari prefettizi) e rimaste del tutto inascoltate. Nello specifico, le Oo.ss. hanno chiesto all'azienda Ataf lumi sulle indennità percepite, perchè vengano riaggiornate, e sul parco macchine, che oggi conta 17 mezzi nuovi e 17 mezzi euro 2 che potranno circolare fino al 31 dicembre.

Come spiegano a FoggiaToday le sigle sindacali, a un'iniziale apertura da parte dell'azienda, fece seguito un dietrofront per effetto della preoccupante situazione economica-finanziaria.

Il 29 settembre, le Ooss chiesero un incontro ai Commissari prefettizi al fine di ottenere risposte concrete alle istanze prodotte, senza però ricevere alcun riscontro. Pertanto, in data 10 ottobre, i sindacati si rivolsero al Prefetto il quale, a distanza di 9 giorni, a mezzo pec - inviata ai Commissari e alle ooss - sollecitò le parti a una repentina risoluzione della questione. Ma anche in seguito all'intervento del Prefetto, la situazione è rimasta la stessa.

Superate queste due fasi di 'raffreddamento', le organizzazioni sindacali si sono viste costrette, per far valere le proprie ragioni, a proclamare uno sciopero della durata di 4 ore, in programma dalle 8.30 alle 12.30 per il personale di esercizio, e di 2 ore a fine turno per il personale di impianti fissi.