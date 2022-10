Vertenza Ataf, sindacati pronti allo sciopero: “Assoluto disinteresse della controparte”

I sindacati dei lavoratori dell’Ataf registrano “l’assoluto disinteresse della controparte a porre fine alla vertenza in atto”. Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, Ugl e Faisa Confail dichiarano oggi esaurita la seconda fase della procedura di raffreddamento prevista e sono pronti a proclamare lo sciopero. Hanno atteso più di una settimana dall’intervento del prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, che il 19 ottobre scorso ha invitato la commissione straordinaria del Comune di Foggia ad avviare un confronto con le organizzazioni sindacali per discutere nel merito le problematiche evidenziate in due missive del 29 settembre e del 10 ottobre.

I sindacati, un mese fa, avevano proclamato lo stato di agitazione, all’indomani di un incontro con l’amministratore unico dell’azienda del trasporto pubblico locale, Vincenzo Laudiero. In quella circostanza, avevano appreso, infatti, che le loro richieste economiche e organizzative riguardanti tutto il personale non sarebbero state accolte, e non sarebbe stato risarcito il danno da perdita di chance agli ex part-time, per effetto del “preoccupante quadro economico-finanziario”. In più, i sindacati hanno fatto rilevare come al 31 dicembre, in mancanza di proroghe da parte del Governo, i mezzi euro 2 dovranno essere dismessi, e Ataf ne possiede 17. Chiedevano, allora, un incontro con la commissione straordinaria, l’amministratore unico e la tecnostruttura di Ataf per essere ragguagliati e ottenere risposte chiare sul reale quadro economico-finanziario della società, sul futuro dell’azienda, sulla situazione organico, sulle vertenze e sul parco mezzi.

“A tutt’oggi non si è avuto alcun riscontro sia da parte della commissione straordinaria del Comune di Foggia che dall’azienda Ataf circa le iniziative che si intendono assumere in ordine alle problematiche evidenziate, né alcuna convocazione in merito alla attivazione della seconda fase della procedura di raffreddamento”, fanno sapere i sindacati. La nota è stata inviata anche alla Commissione di garanzia nei servizi pubblici essenziali per chiedere l’invio del calendario utile a proclamare una prima azione di sciopero e invitarla a “valutare il comportamento dell’amministratore unico e del socio unico di Ataf” e, quindi, se si configurino violazioni delle norme che regolano le procedure di raffreddamento o inadempienze.