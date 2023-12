Salvi i Gal Tavoliere e Daunofantino: dalla Regione assicurati 5,5 milioni a testa

La Giunta regionale ha deciso di finanziare le Strategie di Sviluppo Locale dei Gal DaunOfantino e Tavoliere - esclusi in prima battuta - con lo stanziamento di ulteriori 11 milioni di euro, vale a dire il fondo necessario a garantire l’attuazione dei piani di investimento ritenuti ammissibili e non finanziati all’esito dell’istruttoria tecnica. "Il finanziamento concesso a ciascuno dei Gal è in linea con quello già assicurato agli altri 21 pugliesi e sarà ugualmente destinato al superamento dei problemi di sviluppo che affliggono le aree rurali pugliesi, rendendole vulnerabili sotto il profilo sociale oltre che economico" ha spiegato il consigliere regionale Paolo Campo.

"Inoltre, l’intervento della Giunta – anche frutto di una mia sollecitazione raccolta dall’assessore all’Agricoltura Donato Pentassuglia e sostenuta dal presidente Michele Emiliano e dal vice presidente Raffaele Piemontese – scongiura il rischio dello smantellamento di due vere e proprie agenzie di sviluppo locale che, negli anni passati, hanno promosso e sostenuto investimenti privati d’importanza strategica sotto il profilo della diversificazione produttiva, la sostenibilità ambientale, l’implementazione culturale"

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Stornarella, Massimo Colia: "Come rappresentante dei comuni aderenti al Gal Tavoliere, esprimo grande soddisfazione per il tempestivo intervento con cui la Regione Puglia ha stanziato 11 milioni di euro per supportare la realizzazione delle Strategie di Sviluppo Locale. In precedenza, le nostre progettualità e quelle del Gal DaunOfantino erano state ritenute ammissibili ma non finanziate. Va sottolineato che già nelle ore successive alla pubblicazione della graduatoria, come sindaci, avevamo ricevuto rassicurazioni dalla struttura regionale, in particolare dall'assessore all'Agricoltura Pentassuglia e dal vicepresidente Piemontese, riguardo alle azioni in corso per garantire pari opportunità e occasioni di sviluppo a tutti i territori, assicurando lo scorrimento completo della graduatoria. In pochi giorni, l'amministrazione regionale di Michele Emiliano ha dimostrato, come sempre, grande operatività e disponibilità nel superare le molteplici difficoltà che si presentano quotidianamente nel governo dei territori. Infatti, ieri, con un provvedimento di giunta, sono state messe a disposizione le risorse necessarie per finanziare tutte le progettualità".