Undici milioni sfumati per lo sviluppo della Capitanata: "Nostre strategie giuste, criteri di selezione decisivi"

Il Gruppo d'Azione Locale, Gal Tavoliere, ritorna sulla vicenda della graduatoria delle Strategie di Sviluppo presentate dai Gal pugliesi a valere sulle risorse del Psr per il periodo di programmazione 2023-2027, approvata il 28 novembre dalla Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura della Regione Puglia.

Una valutazione effettuata sulla base di criteri di selezione che hanno avuto come principale ed "unico discrimine", alcune caratteristiche oggettive dei singoli territori delle aree, quali la popolazione residente, estensione in kmq, percentuale di spopolamento e la classificazione delle aree comunali come da Psr.

Il Gal Tavoliere del presidente Francesco Capacchione difende le scelte strategiche adottate nella strategia di sviluppo predisposta con tutte le amministrazioni locali che hanno preso parte alle attività di animazione e di ascolto del territorio: "È palese che, nell’area di Cerignola e dei 5 Reali Siti, la presenza di forti flussi di immigrazione ha determinato una riduzione del fenomeno di spopolamento delle aree rurali. Appare altresì scontato che un territorio come quello del Gal Tavoliere, una delle aree pianeggianti più estese di Italia, presenti una bassa densità demografica. Questi fattori, assolutamente determinanti ed influenti in base ai criteri di selezione, non possono in alcun modo essere collegati a dinamiche che hanno coinvolto volontà o scelte strategiche del Gal Tavoliere".

Il Gruppo di Azione Locale 'Tavoliere s. c. a r. l.' costituito il 13 marzo 2017 aggiunge: "Tutti gli aspetti qualitativi e strategici contenuti nella proposta progettuale hanno ottenuto il massimo del punteggio spettabile, come dimostrato dagli 82 punti richiesti ed ottenuti in sede di valutazione regionale. Resta l’amarezza per l’impossibilità manifestata dal Comune di Orta Nova (commissariato) ad aderire alla compagine societaria del Gal, fattispecie che ha determinato il venir meno di 2 punti di valutazione, e per alcune scelte endo-procedimentali avverso le quali si sta valutando l’avvio di azioni di tutela".

Tuttavia, il Gal esprime massima fiducia nell’assessorato regionale e nell’operato di Donato Pentassuglia "che certamente, in tempi brevi, riuscirà a garantire la piena finanziabilità della Strategia di Sviluppo del Gal Tavoliere, in modo da garantire al territorio pari opportunità ed occasioni di sviluppo rispetto ad altre aree territoriali regionali" si legge in una nota stampa.

Il Gal Daunia Rurale 2020 ha invece ottenuto 5,5 milioni di euro, che investirà sullo sviluppo locale dell’Alto Tavoliere con bandi destinati ad enti ed Imprese dei comuni di Apricena, Chieuti, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola e Torremaggiore. In questo caso la presidentessa Pasqua Attanasio, ha invece sottolineato il "grande lavoro" svolto dal gruppo di azione locale dell'Alto Tavoliere.

Doccia fredda, quindi per i gal Tavoliere Scarl e Daunofantino. Le loro Strategie di Sviluppo Locale sono arrivate ultime, e il budget è finito. La dotazione finanziaria si è fermata alla 21esima posizione. per quanto considerate ammissibili, le Ssl dei due Gal della provincia non compaiono nell’ultimo elenco.

Gli 11 milioni di euro sfumati in prima battuta potrebbero tuttavia arrivare con altri fondi. Al Gal Daunofantino, che riunisce Manfredonia, Zapponeta e comuni della Bat, sono stati decurtati 8 punti, arrivando a 78. Tra gli altri tre Gal della provincia di Foggia, la migliore performance spetta al Gal Gargano, secondo in classifica con 94 punti dopo il Gal Terre di Murgia.

Fino alla vigilia dell’espletamento dell’istruttoria non sono mancati i malumori per l’equa distribuzione delle risorse che prevede il medesimo importo per ciascuna Strategia di Sviluppo Locale selezionata, pari a 5,5 milioni, indipendentemente dal punteggio.