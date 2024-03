Comuni del Foggiano multati dall'Istat, la protesta coglie nel segno: l'Istituto apre un tavolo con i sindaci

L’Istat ha accolto l’appello di centinaia di sindaci italiani che, nelle scorse settimane, hanno condiviso la lettera aperta al presidente dell’Istituto per contestare le multe ai Comuni per mancate trasmissioni di dati statistici e chiedere di realizzare subito lo scambio dati automatizzato con i Comuni, previsto dall’articolo 12 del Tuel e ancora non realizzato.

L’appello dei sindaci italiani, tra cui 48 della regione Puglia, è stato accolto dall’Istat, aprendo un dialogo costruttivo con le istituzioni e Asmel, Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, portavoce delle ragioni che hanno spinto i sindaci a firmare e sostenere la campagna, è stata invitata ad un tavolo di lavoro con L’Istituto nell’ottica di una proficua collaborazione tra istituzioni e una semplificazione delle procedure amministrative.

Decisivo il supporto dei sindaci pugliesi, ai quali sono state comminate multe da 1.032 euro per la mancata trasmissione all’Istituto Nazionale di Statistica dei dati sul censimento.

Uno dei primi sottoscrittori è stato il primo cittadino di Alberona, Leonardo De Matthaeis: “È con grande soddisfazione che posso affermare di aver sostenuto questa campagna che si è dimostrata un successo. Firmare la lettera era l’unico modo che avevamo per far sentire la nostra voce e siamo felici che con il supporto di Asmel siamo riusciti a raggiungere le orecchie delle Istituzioni. Speriamo che questo sia solo il primo passo verso quella sburocratizzazione di cui tanto si parla. La campagna contro le multe Istat - conclude De Matthaeis - segna un ulteriore passo in avanti nella capacità dei Comuni di vedere rappresentate le proprie istanze sui tavoli istituzionali cercando vie percorribili per una proficua collaborazione”.

Il segretario generale Asmel, Francesco Pinto ribadisce, del resto, che la cifra “associativa di Asmel è la rappresentanza e la tutela degli interessi concreti dei Comuni nei confronti delle Istituzioni centrali, che spesso preferiscono avvalersi della classica vecchia cinghia di trasmissione, l’Anci, che assume di detenere la rappresentanza unica degli enti locali”.

In provincia di Foggia, hanno aderito alla campagna i Comuni di Carlantino, Chieuti, Lucera, San Paolo di Civitate, Sant’Agata di Puglia, Faeto, San Marco la Catola, Celenza Valfortore, Cagnano Varano, Torremaggiore, Monteleone di Puglia, Volturino, Serracapriola, Rodi Garganico, Volturara Appula, Accadia, Celle di San Vito e Motta Montecorvino.