Danni da cinghiali e fauna selvatica aumentati del 200%, 300mila in un anno. Pazienza: "Ho chiesto il passaggio da indennizzo a risarcitorio"

La denuncia di Giuseppe Centola, titolare di un’azienda agricola in agro di San Nicandro Garganico da quattro anni alle prese con i danni provocati dai cinghiali al suo mandorleto, circa 2mila piante distrutte, non è passata inosservata. Tutt'altro. A Foggiatoday il presidente del Parco Nazionale del Gargano, Pasquale Pazienza, ha richiamato l’attenzione sull’incontro che si è svolto a luglio con i parlamentari della provincia di Foggia.

In quella occasione il numero uno dell'Ente con sede a Monte Sant'Angelo, aveva chiesto di compiere ogni sforzo utile a modificare la normativa attuale per consentire il passaggio dal regime di indennizzo a quello risarcitorio, evidenziando che dal 2016 al 2020 le richieste di pagamenti per danni da fauna selvatica – lupi e cinghiali - sono cresciute del 200% e che nell’ultimo anno le imprese del comparto agro-zootecnico hanno presentato domande di pagamenti per un ammontare complessivo di circa 300mila euro.

Il bilancio del Parco del Gargano non sarebbe però sufficiente a coprire tutte le richieste di risarcimento. La media degli indennizzi al momento è pari al 50%.

Nel caso di Centola, precisa Pazienza, è in corso di valutazione un’altra richiesta di indennizzo per danni da cinghiali presentata dal titolare dell’omonima impresa agricola il 2 settembre scorso. Nella precedente, a fronte di una richiesta di 2815 euro, la somma indennizzata era stata di 1400 euro, di cui 200, erano servite, aveva sottolineato il sottufficiale dell'Esercito in pensione, per la relazione dell’agronomo.

A quell’incontro – nella sede di Monte Sant’Angelo - erano presenti i deputati Giorgio Lovecchio e Antonio Tasso, la senatrice Gisella Naturale, il sindaco di San Marco in Lamis Michele Merla in rappresentanza dei Sindaci della Comunità del Parco. Collegati, in videoconferenza, l’on. Michele Bordo e l’assessore del comune di Vieste Dario Carlino.

“A settembre appena terminiamo di confrontarci con alcune scadenze imminenti, interloquiremo con altri esperti di altri parchi e poter cominciare a fare degli interventi per mitigare il fenomeno dei danni cinghiali, ovvero intervenire con catture selettive o, eventualmente, anche con abbattimenti selettivi” fa sapere Pazienza. Più tortuoso, ma non impossibile da avviare, il percorso della creazione della filiera della carne di cinghiale.