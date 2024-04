Centri Impiego, 212 profili professionali richiesti in Capitanata

64 annunci di lavoro per 212 profili professionali: sul sito 'Lavoro per te - Regione Puglia', sono consultabili gli annunci di lavoro gestiti dai 7 Centri per l’Impiego della Provincia di Foggia: 11 nel settore secondario e ben 201 nel terziario. Nel settore secondario gli annunci di lavoro riguardano gli ambiti commercio e artigianato (2 annunci) e industria e trasporti (1 annuncio) (3 annunci) e costruzioni e impianti (1 annuncio) per la ricerca di figure professionali varie: elettrosoftwaristi, elettromeccanici, elettricisti, fabbri. Una di queste è destinata per gli iscritti al Collocamento mirato (art.18 L.68/99 - categoria protetta): aiuto banconista di macelleria.

Nel settore sanità e servizi alla persona sono stati registrati due annunci di lavoro: estetista e docente di lingua italiana L2. Nel settore turismo e ristorazione continua la ricerca di professionisti del settore: camerieri, addetti alle pulizie, aiuto cuochi, receptionist, lavapiatti, chef, cuochi, baristi, bagnini, manutentori, banconisti, animatori, coreografi, ballerini sono richiesti per le città del Gargano e altre località turistiche della provincia. Per candidarsi è necessario inviare il proprio curriculum tramite SPID o all’indirizzo mail indicato sul sito Lavoro per te (Il Report completo).

Per aggiornamenti su offerte di lavoro, bandi e programmi regionali di politiche del lavoro è attiva la pagina Facebook “Centri Impiego Foggia e provincia”.

Per chi è interessato ad intraprendere esperienze di lavoro all’estero sul sito Eures o Eures Puglia sono consultabili gli annunci per diverse realtà del territorio europeo.

Per pubblicare annunci, inviare candidature e aderire alle politiche attive del lavoro cittadini e aziende possono rivolgersi ai sette Centri per l’impiego dell’ambito di Foggia: Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia (Tutti i contatti)