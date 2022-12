Epilogo a lieto fine per 50 infermieri della Asl Fg: saranno assunti a tempo indeterminato!

Epilogo a lieto fine per 50 dei 54 infermieri della Asl Foggia assunti durante l'emergenza Covid e inizialmente "non ammessi" alla procedura di stabilizzazione. Volti sereni e grandi sorrisi questa mattina alla firma dei contratti.

Dissipato ogni dubbio, hanno firmato la conciliazione in sede sindacale che sana la loro posizione: tutti continueranno a lavorare nei servizi aziendali senza alcuna interruzione. Come previsto dalle procedure regionali, insieme agli altri 64 aventi diritto, saranno stabilizzati ed assunti a tempo indeterminato dal 1 gennaio 2023.

Si è risolto nel migliore dei modi il caso degli infermieri - di cui la maggior parte in servizio presso la rete emergenza-urgenza del 118 - non ammessi in prima battuta "per mancanza della procedura di reclutamento a tempo determinato, avvenuta attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura di concorso pubblico o avviso pubblico espletata secondo le previsioni della normativa concorsuale”.

Una vicenda, trattata in esclusiva su queste colonne, che aveva assunto i contorni della beffa e gettato nello sconforto quei sanitari assunti in piena pandemia, che per motivi indipendenti dalla loro volontà, ufficialmente non avevano maturato i 18 mesi utili alla stabilizzazione.

Alla conciliazione hanno partecipato le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative: "Ai nostri infermieri e a tutti gli altri operatori che hanno prestato servizio durante i momenti più difficili della pandemia giunge la riconoscenza della Direzione Strategica. Per non aver mai fatto mancare alla Comunità l’assistenza necessaria. Per aver lavorato con abnegazione, superando anche la comprensibile e umana paura di chi combatte un nemico terribile e sconosciuto".