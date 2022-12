Doccia fredda per 54 infermieri della Asl Fg: salta la stabilizzazione, quel "non ammessi" che sa di beffa

64 infermieri stabilizzati, 33 candidati esclusi per mancato raggiungimento del requisito dei 18 mesi al 30 giugno 2022 (nonché per mancato servizio presso Asl Foggia) e altri 54, ufficialmente non ammessi “per mancanza della procedura di reclutamento a tempo determinato, avvenuta attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura di concorso pubblico o avviso pubblico espletata secondo le previsioni della normativa concorsuale”.

Questo recita la delibera con la quale il 30 novembre, il commissario dell'Asl di Foggia, Antonio Nigri, ha messo la firma sulle assunzioni degli infermieri - ma anche sulle esclusioni e non ammissioni - dopo aver esaminato e fatto propria la relazione istruttoria e la proposta del direttore dell’Area Risorse Umane, il dott. Michele Tamburrelli.

Una procedura di reclutamento speciale, volta al superamento del fenomeno del precariato e alla riduzione dei contratti di lavoro a tempo determinato, che fa felici soltanto 64 infermieri . tra cui una donna di 44 anni e i tre infermieri più giovani di 25 - su 176 infermieri che nel luglio scorso avevano presentato istanza di partecipazione alla procedura di ricognizione per la verifica dei requisiti di stabilizzazione, attraverso la compilazione di un forum on line (in 25 risultano già assunti).

Eppure qualcosa non torna. Lo sa bene la schiera dei 54 infermieri reclutati in fretta e furia, in piena pandemia, attraverso l’istituto contrattuale di ‘pronta disponibilità’: alcuni da novembre 2020, altri l'anno successivo.

Nonostante abbiano un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, i mesi di lavoro compiuti in 'pronta disponibilità', non sono stati riconosciuti ai fini della stabilizzazione. Sedotti in piena pandemia e 'penalizzati' alla soglia delle festività natalizie, a Foggiatoday i "non ammessi" temono per il loro futuro: “Non sappiamo che fine faremo”.

I 54 in scadenza di contratto al 31 dicembre 2022, molti dei quali prestano servizio all’interno della rete emergenza-urgenza del 118, nel novembre 2020 avevano partecipato all’avviso pubblico della Asl Foggia, esattamente come i 64 colleghi che verranno assunti a tempo indeterminato.

Presenti in graduatoria - parecchi finanche in posizione migliore rispetto agli assunti - ci risulta che avessero risposto regolarmente alla pec inviata dalla Azienda Sanitaria Locale, accettando quindi l’incarico, validato, però, soltanto al termine del contratto di 'pronta disponibilità', già in essere, di ciascuno. Cosicché, non è stato possibile maturare, entro il 30 giugno 2022, i diciotto mesi utili alla stabilizzazione. “Una vera beffa” tuonano.

Ed evidentemente non è servito ai fini del consolidamento del rapporto di lavoro, aver prestato servizio presso l’Asl Fg per un tempo superiore all'anno e mezzo, peraltro con un contratto di lavoro subordinato. "Non ce l'aspettavamo".

Quando oramai mancano 30 giorni alla scadenza del contratto, se non vi sarà perlomeno la proroga di almeno un altro anno - un provvedimento necessario al raggiungimento dei 36 mesi utili alla stabilizzazione per effetto della Legge Madìa - per i 54 infermieri non ci sarà più nulla da fare: “Non ci fate stare con il fiato sospeso” l'accorato appello.

Nelle more di ottenere notizie più confortanti, interpellati da Foggiatoday, fanno sapere che si rivolgeranno ai sindacati e agli avvocati del lavoro.