Truffa un'anziana nel Foggiano, ma l'impianto di videosorveglianza lo incastra

Ennesimo caso di truffa agli anziani nel Foggiano. L'ultimo, in ordine di tempo, è stato segnalato a Pietramontecorvino: vittima una anziana signora. Fortunatamente, il truffatore è stato individuato grazie all'impianto di videosorveglianza gestito dalla Polizia Locale e all'attività di indagine dei Carabinieri del borgo dei Monti Dauni.

"Si coglie l'occasione per ricordare ai cittadini che l'impianto di video sorveglianza, oltre a rendere Pietramontecorvino un paese più sicuro con un centro abitato controllato h 24, verifica costantemente se i veicoli sono sprovvisti di assicurazione e di certificato di revisione o se risultano rubati o segnalati. Pertanto, per non incorrere in sanzioni, si invitano i cittadini a controllare i documenti del veicolo prima di mettersi in circolazione", ha commentato il sindaco Raimondo Giallella.