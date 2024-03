Scossa di terremoto con epicentro nel mare Adriatico Centrale

Nuova scossa di terremoto di magnitudo 2.9 nella zona sismica denominata 'Adriatico Centrale. Il sisma è stato localizzato alle 13.55 nello specchio d'acqua in corrispondenza delle Tremiti e del Gargano, a metà tra la Bosnia-Erzegovina e l'Italia.

Il sisma, con coordinate geografiche (lat, lon) 42.5860, 16.2790, è stato registrato a una profondità di 10 km dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma.

La zona dell'epicentro non è molto distante da quella del violento terremoto di magnitudo 5.2 registrato alle 14.47 del 27 marzo 2021. In quella occasione tremarono tutto il Gargano e finanche Foggia. Non è la stessa faglia del terremoto del 23 febbraio scorso (leggi).

Comunque è la settima scossa dell'anno registrata nello stesso punto di intensità superiore a 2: la più forte, di magnitudo 3.6, è quella del 20 febbraio.