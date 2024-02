Forte scossa di terremoto in mare avvertita sul Gargano e nell'Alto Tavoliere

Intorno alle 10.23 di oggi 23 febbraio, in provincia di Foggia, perlopiù nei comuni del Gargano e dell'Alto Tavoliere, principalmente quelli costieri, oltre che nella Bat, a Bari e in alcuni comuni della Basilicata, è stata avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 4.7, con epicentro nella zona 'Adriatico Meridionale', con coordinate geografiche 41.9120-17.5940 ad una profondità di 18 km.

Il terremoto, localizzato dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma, è stato avvertito anche in Bosnia, Montenegro, Kosovo e Albania. Il sisma di oggi fa il paio con una serie di scosse localizzate sempre in mare, al largo del Gargano, nella zona sismica denominata 'Adriatico Centrale': sono sei quelle registrate in questo mese.