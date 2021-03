VIDEO - La 'frattura' nel mare e il muro di onde alte tre metri: il terremoto in Adriatico visto dall'elicottero

Una linea netta in mare aperto, come una frattura. E un muro di onde alte fino a tre metri. Questi gli effetti visibili del terremoto che, nel primo pomeriggio di oggi, si è verificato in mare Adriatico.

La scossa, di magnitudo 5.6, è stata avvertita nettamente anche nel Foggiano, in particolare nei comuni del Gargano. Nel complesso, nel pomeriggio di oggi, il mare Adriatico è stato interessato da un intenso sciame sismico, con circa 40 scosse di magnitudo variabile (da 2.1 a 4.1). Le immagini, di Francesco Clemente, sono state riprese a bordo di un aerotaxi Alidaunia per le Isole Tremiti | IL VIDEO