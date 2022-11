Occupazione abusiva: sgombero in corso in via Antonio Russi

Sgombero in corso, per occupazione abusiva di locali, a Foggia. Da questa mattina, infatti, agenti della polizia, militari dell'Arma dei carabinieri e polizia locale sono impegnati nell'attività di sgombero di quattro unità immobiliari situate in via Antonio Russi, alla periferia della città.

Le attività, che si starebbero svolgendo senza criticità nè resistenza alcuna, riguarderebbero nel complesso quattro famiglie, due delle quali con bambini piccoli o soggetti fragili, che si sarebbe sistemate, pare senza titolo, nei locali che in passato ospitavano un asilo.

L'operazione fa il paio con quella eseguita il 9 novembre in Corso del Mezzogiorno.