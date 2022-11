Occupazione abusiva: sgombero in atto in Corso del Mezzogiorno

Sgombero in corso, per occupazione abusiva di locali, alla periferia di Foggia. Da questa mattina, infatti, agenti della polizia, militari dell'Arma dei carabinieri e polizia locale sono impegnati nell'attività di sgombero dei locali attigui all'ente fiera. Le attività, che si starebbero svolgendo senza criticità nè resistenza alcuna, riguarderebbero una sola famiglia che si sarebbe sistemata nei locali in questione senza titolo.