Due morti nel ghetto di Mezzanone: "Ennesima tragedia umana". Rotice: "Garantite dignità a migliaia di invisibili"

"Non può più essere una triste conta da affidare a notizie di cronaca. L’ennesima tragedia umana accaduta questa notte a Borgo Mezzanone, rispetto alla quale va il mio personale cordoglio e quella di tutta la comunità di Manfredonia, non può e non deve continuare a verificarsi".

Così il sindaco di Manfredonia, Gianni Rotice, dopo aver appreso della drammatica morte di due migranti - un ragazzo gambiano e una donna nigeriana - nel ghetto di Borgo Mezzanone, uccisi dalle esalazioni di monossido di carbonio sprigionate da un braciere acceso per combattere il gelo di questi giorni. "E' un problema a cui vanno date risposte definitive affinchè vengano garantite dignità umana e lavorativa a migliaia di invisibili della periferia. Ed è su questi principi che si basa il progetto di ampio respiro presentato lo scorso 10 gennaio da questa Amministrazione al Ministero dell’Interno nell’ambito del bando Pnrr per il superamento dei ghetti e della lotta al caporalato", spiega il sindaco.

"Una grande opportunità anche per creare integrazione sociale e riqualificazione di un pezzo di territorio per troppo tempo lasciato solo al proprio destino a fronte di importanti potenzialità. Borgo Mezzanone non dev’essere più noto alle cronache per i fenomeni dell’illegalità, caporalato, extracomunitari irregolari, abusivismo e scarsa sicurezza urbana. Sono certo che la Squadra Stato vincerà anche questa sfida, partendo dallo smantellamento e bonifica della pista", conclude.