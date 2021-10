La Provincia di Foggia si costituisce civile nel processo 'Decima bis': "E' doveroso. Manifestiamo in concreto sostegno e solidarietà alle vittime"

"Bisogna in concreto manifestare sostegno e solidarietà a tutte le vittime dell'azione criminale, anche attraverso una risposta ferma e decisa delle istituzioni democratiche che rappresentano il tessuto sano della società".

Così il presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, decidendo di costituire l'Ente parte civile nel processo alla mafia foggiana, 'Decima Bis'. "E' un atto doveroso", ha spiegato. L'istanza è stata depositata ieri, nell'aula bunker del Tribunale di Bitonto, per il tramite dell'avvocato Mario Antonio Ciarambino, cui è stato affidato l'incarico di difesa e rappresentanza legale dell'Ente.

La Provincia di Foggia si aggiunge agli altri enti e realtà del territorio che hanno presentato istanza per costituirsi parte civile: Regione Puglia, le associazioni antimafia 'Libera' e 'Giovanni Panunzio', l'associazione antiracket 'Fai' di Tano Grasso, la Fondazione antiusura 'Buon Samaritano', nonché Camera di Commercio, Confindustria Puglia e Confindustria Foggia. A queste si aggiungono l'associazione SOS Impresa, il Comune di Foggia e due imprenditori tra le 26 parti offese individuate nelle indagini.

Il maxi-processo, lo ricordiamo, vede imputati 43 soggetti (il 44esimo è deceduto nelle scorse settimane) ritenuti gregari o affiliati ai clan mafiosi foggiani. I soggetti sono accusati, a vario titolo, per reati che vanno dall'estorsione all'usura, in alcuni casi gravati dal metodo mafioso. Di questi, 40 hanno preannunciato, attraverso i rispettivi legali, la richiesta per il rito abbreviato.