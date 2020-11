Scacco matto alla 'Società Foggiana': i nomi dei 40 arresti di Decima-bis, colpiti clan e 'zona grigia' cittadina

Quarantaquattro indagati nell'ambito dell'operazione 'Decimabis', 40 le persone arrestate a vario titolo per reati vari, dall'estorsione all'usura, in alcuni casi gravati dal metodo mafioso. Si tratta dell'operazione che segue idealmente il percorso effettuato con la nota operazione antimafia 'DecimAzione' che ha, di fatto, decimato il vertici della 'Società Foggiana'. Di questi, 39 sono stati raggiunti da ordinanza di misura cautelare in carcere.

I nomi degli arrestati di Decimabis

