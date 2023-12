Lucera si oppone al 'gabbiotto' davanti alla Fortezza: "Bruttura da scongiurare per preservare la storia"

A Lucera, città finalista della competizione 'Capitale della Cultura 2026', tiene banco la questione del 'gabbiotto' per la biglietteria inserito in un progetto più ampio di valorizzazione della Fortezza di Lucera. Dopo la bocciatura di Vittorio Sgarbi, nella città svevo-angioina, si è costituito un comitato informale per tutelare il castello dalla realizzazione di una struttura in profilati di acciaio, pannelli metallici e vetro, che fungerebbe da controllo, accoglienza e punto informativo nello slargo di arrivo del ponte pedonale, adiacente a Porta Lucera.

In rappresentanza del comitato, Antonio Petrone, Michele Martinelli e Nicola Ivan Bernardi, hanno lanciato una petizione on line finalizzata a sensibilizzare l'amministrazione comunale affinché riveda il progetto di 'Adeguamento e miglioramento della fruibilità, accoglienza e informazione turistica del Castello e Fortezza Svevo Angioina di proprietà del Comune di Lucera': "Ciò in quanto riteniamo che quel manufatto, anche se teoricamente andrebbe a collocarsi dove in passato ne esisteva un altro in muratura, andrebbe a deprimere la visione del monumento nella parte principale, l'entrata, il primo passo che porta all'incontro con la parte forse più significativa della storia della nostra città. A questo si aggiunga che il manufatto è destinato a contenere materiale di notevole valore economico (stampanti, computer, arredo, materiale informativo) e allocato in quel punto infelice sarebbe totalmente esposto all'azione indisturbata di vandali e ladri".

Il 13 dicembre scorso è stata protocollata la petizione al Comune per chiedere che il sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale valutino e dispongano una diversa collocazione di questa struttura, realizzandola in un punto meno impattante.

"In pochi giorni, abbiamo raccolto più di 500 firme da tutta Italia e persino da cittadini residenti all’estero e da importanti esponenti del panorama culturale nazionale. Inoltre, sull’inopportunità di installare quella struttura nel punto designato si è autorevolmente espresso anche il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi. Questo a riprova del fatto che la Fortezza di Lucera non è un monumento di interesse locale, ma di interesse appunto nazionale e internazionale. A noi lucerini è dato solo l'onore e il compito di custodirlo per tutti, con la massima cura e con le attenzioni più raffinate in tema di tutela dei beni culturali" concludono.