423 contagiati a Foggia, Landella firma l'ordinanza: vie e piazze della movida "chiuse" dopo le 21 nel fine settimana

L'ordinanza non lo dice chiaramente, ma nella sostanza il sindaco di Foggia Franco Landella mette un lucchetto alla movida. Non chiude le vie o le piazze del centro storico, ma impone il divieto di sostare nei pressi dei locali, che potranno ugualmente continuare a svolgere il servizio dopo le 21 se in possesso di tavoli, come da Dpcm del 18 ottobre (locali e ristoranti chiudono a mezzanotte).

La decisione è stata presa in considerazione dell'aumento dei contagi da Covid-19 nel capoluogo dauno - ad oggi si contano 432 persone positive, di cui 123 ricoverate al Policlinico Riuniti ed il resto domiciliati - e messa nero su bianco con l'ordinanza 86/2020.

Il provvedimento è però maturato a seguito della riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica svolto questa mattina in videoconferenza, con la partecipazione del prefetto Raffaele Grassi, del direttore generale dell'Asl, del presidente della Provincia di Foggia e dei sindaci dei comuni più grandi della Capitanata Foggia, Lucera, Manfredonia, Cerignola e San Severo.

In città - si legge nell'ordinanza - sono presenti aree con elevata concentrazione di pubblici esercizi che di fatto favoriscono e incentivano la presenza concomitante di un numero così elevato di persone da rendere impossibile il rispetto del distanziamento sociale e da scongiurare situazioni di assembramento pregiudizievoli di ogni forma di profilassi e di comportamento rispettoso delle misure di contrasto alla diffusione del virus.

Ergo, da domani e fino al 13 novembre 2020 è vietato lo stazionamento per le persone, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, dalle 21 alle 2 del giorno successivo, in via Dante, Largo degli Scopari, via Duomo, piazza Del Lago, piazza Pericle Felici, piazza De Sanctis, piazza Mercato, piazza Martiri Triestini, piazza Cesare Battisti, via Oberdan, piazza Padre Pio e piazza De Gasperi.

La violazione sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 400 euro a 1000 euro.

L'ordinanza rispetta anche le direttive dell'Anci - associazione nazionale dei comuni italiani - in cui i sindaci individuano le aree da chiudere, parzialmente o totalmente, al fine di contenere i contagi da Covid-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sindaco di Foggia ha formulato un appello ai giovani: "Non si tratta di una decisione per limitare la libertà ma piuttosto un invito ad adottare un maggiore senso di responsabilità, limitando, ove possibile, gli spostamenti, ed evitare in questo modo il rischio di contagiare le persone più vulnerabili. Le aree interessate dal provvedimento, individuate di concerto con la Questura, sono quelle in cui sono stati eseguiti dei controlli negli scorsi fine settimana. Ma stiamo valutando l'ipotesi di ampliare l'ordinanza alle zone limitrofe come corso Garibaldi (da via Duomo a corso Vittorio Emanuele II), via Lanza, corso vittorio Emanuele II, piazza Federico II e via Arpi (tratto tra piazza Baldassarre al museo civico)".