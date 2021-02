Omicidio Traiano: i nomi degli arrestati dell'operazione 'Destino', il fendente letale da un minorenne

Christian Consalvo classe 2000, Antonio Pio Tufo classe 2000, Antonio Bernardo classe 1997 e Simone Pio Amorico classe 1999.

Questi i nomi di quattro dei cinque arrestati alle prime luci dell'alba di questa mattina nell'ambito dell'operazione Destino in merito alle indagini sulla violenta rapina avvenuta il 17 settembre 2020 in via Guido Dorso presso il bar-tabaccheria Gocce di Caffè, in cui il titolare Francesco Paolo Traiano, è deceduto presso il policlinico Riuniti di Foggia dopo 23 giorni di agonia il 9 ottobre.

Ad avergli inferto il colpo letale una quinta persona, minore di 18 anni, di cui non sono state al momento fornite le generalità.