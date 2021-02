VIDEO | Le drammatiche immagini della rapina a 'Gocce di Caffè': la violenza inaudita dei banditi contro Traiano

Ora 14.10 del 17 settembre 2020. Una Fiat Punto grigia, poi risultata rubata la sera prima in via Radesca, si ferma davanti al bar-tabaccheria 'Gocce di Caffè' di via Guido Dorso.

Dall'auto scendono tre ragazzi con il volto travisato da passamontagna e fanno irruzione nell'attività commerciale. All'esterno una persona scappa per lo spavento.

Dietro al bancone del bar c'è il titolare Francesco Paolo Traiano. I tre si avventano contro di lui con una violenza inaudita. Nasce una colluttazione, uno dei banditi, un minorenne, sferra una serie di fendenti con un coltello nei confronti del giovane esercente.

Una di queste coltellata risulterà fatale. Francesco viene gravemente ferito, sul pavimento i segni della violenza. Dopo aver messo a soqquadro l'attività, escono, salgono a bordo dell'auto e si danno alla fuga (i nomi degli arrestati).