Alidaunia sceglie la linea del silenzio. Carabinieri sequestrano documenti

Mentre si continua ad indagare sulle ipotesi del disastro e nelle more dell'autopsia che verrà disposta al massimo entro lunedì prossimo sui corpi dei piloti Luigi Ippolito e Andrea Nardelli, Alidaunia ha scelto la linea del silenzio, "per proteggere l’inconsolabile dolore di tutti". La società che svolge anche il servizio di trasporto passeggeri Foggia-Tremiti, dopo l'incidente del 5 novembre a Castelpagano, che ha provocato la morte di sette persone, auspica rispetto e comprensione: "Ringraziamo tutti coloro che in questo momento così tragico dimostrano vicinanza ai familiari delle vittime e a noi tutti, nel rispetto della nostra scelta".

Secondo quanto riporta l'Ansa, come atto dovuto che rientra nelle indagini, i carabinieri starebbero eseguendo perquisizioni e sequestri di documenti in alcuni uffici della Regione Puglia in esecuzione di un decreto emesso dalla Procura di Foggia per acquisire tutti gli atti abilitandi la società Alidaunia srl nell'esercizio delle attività di trasporto aereo di persone, con riferimento, nello specifico, alla tratta tra il capoluogo dauno e le Isole Tremiti.