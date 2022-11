Incidente elicottero, presto l'autopsia sui corpi dei piloti Alidaunia: "Procedimento resta a carico di ignoti"

Il procedimento per il disastro del 5 novembre resta a carico di ignoti. Lo ha ribadito questa mattina ai giornalisti, il Procuratore della Repubblica di Foggia, Ludovico Vaccaro. A giorni, "il più presto possibile, entro sabato o lunedì al massimo" si procederà anche con l'autopsia sui due corpi dei piloti Luigi Ippolito e Andrea Nardelli: "Non abbiamo ancora potuto perché occorre fare gli avvisi alle persone offese" ha aggiunto il numero uno della Procura dauna. Per la rimozione dell'elicottero si sta cercando il luogo per la custodia e un mezzo per rimuoverlo in sicurezza, "per l'incolumità pubblica e per preservare la fonte di prova" ha rimarcato Vaccaro. Probabilmente il relitto verrà rimosso con un altro elicottero.