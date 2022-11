Addio tra le lacrime per il dottor De Girolamo. Il figlio: "Non lo posso accettare"

Centinaia di persone questa mattina hanno partecipato ai funerali di Maurizio De Girolamo, il medico del pronto soccorso di San Severo e della postazione 118 delle Isole Tremiti, deceduto in seguito al disastro del 5 novembre, quando in prossimità di Castelpagano, un elicottero di Alidaunia paritto da San Domino e diretto a Foggia, con a bordo il dottore e una famiglia slovena, è precipitato provocando il decesso di sette persone, compresi i piloti Luigi Ippolito e Andrea Nardelli.

La figura del dottore 64enne è stata ricordata dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dal sindaco di San Severo, da un collega e dal figlio, la cui testimonianza è stata omaggiata da un lungo applauso: "Sono arrabbiato perché non mi spiego come sia potuto accadere tutto questo, mi dispiace ma non lo posso accettare. Sicuramente era la fine che tu avresti preferito di più, che possiamo definirla gloriosa, non da tutti. Mi dispiace di più non aver passato molto più tempo con te"