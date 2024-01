Marco Raduano, il boss viestano evaso tra i tre ricercati Europol più pericolosi d'Italia

Ci sono tre italiani nella lista dei criminali latitanti ricercati da Europol con Enfast. Tra loro, c'è anche il viestano Marco Raduano, boss della mala garganica a capo dell’omonimo clan di Vieste e latitante dal 24 febbraio scorso, giorno in cui è riuscito ad evadere dal carcere di massima sicurezza 'Badu e Carros’ di Nuoro.

"Il profilo criminale di Raduano", si legge nella scheda accompagnata dall'avvertanza 'Pericoloso', "è particolarmente importante. Egli, infatti, è al vertice dell'omonima organizzazione criminale operante sul Gargano, a Vieste, federata ad altri clan di Manfredonia, con il ruolo di promotore, organizzatore e spietato killer del gruppo, dedito al perpetrazione di omicidi, traffico di droga e gestione del racket delle estorsioni. È notoriamente conosciuto negli ambienti criminali del Gargano e di Foggia come 'pallone' o 'Woolrich'".

Gli altri due italiani indicati nella lista sono il palermitano Giovanni Motisi, esponente di Cosa Nostra, ricercato dal 1998 per omicidi, dal 2001 per associazione di tipo mafioso e dal 2002 per strage. L'altro è il napoletano Renato Cinquegranella, ricercato dal 2002 per associazione per delinquere di tipo mafioso, concorso in omicidio, detenzione e porto illegale di armi, estorsione edaltro. Sono entrambi inseriti nell'Elenco dei latitanti di massima pericolosità del Ministero dell'Interno.

La latitanza di Marco Raduano

Raduano è riuscito ad evadere dal carcere di alta sicurezza di Nuoro. La scena da film, racchiusa in 16 secondi di filmato, continua a circolare accompagnata dalla stessa domanda: come sia potuto succedere in un carcere di massima sicurezza. Il 40enne, esponente di spicco della mafia garganica, si è calato dalla struttura scivolando lungo le lenzuola annodate. Dopo il tonfo, la corsa. La fuga era pianificata da tempo e il boss avrebbe goduto dell’appoggio di qualcuno. La sala operativa del carcere nuorese, stranamente, quel giorno non era presidiata per mancanza di personale.

L'elenco dei latitanti

Attualmente sono oltre 50 i latitanti pubblicati sul sito, una lista che si può consultare con facilità online. L'obiettivo è rendere loro riconoscibili affinchè - qualora ci si trovasse di fronte a uno di loro o si venisse a conoscenza della loro presenza - possa scattare immediatamente la segnalazione alle forze di polizia. Basterà inviare tramite il sito web, in modo anonimo, un messaggio che raggiungerà la comunità Enfast. Enfast è la rete europea di Forze di polizia di ricerca latitanti, attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che possono immediatamente intervenire per localizzare e arrestare i latitanti quando necessario.