Le lenzuola annodate e poi la corsa a piedi: così il boss Raduano è fuggito da 'Badu 'e Carros'

Le immagini della clamorosa fuga del boss di Vieste, ex luogotenente di Angelo 'Cintaridd' Notarangelo, dal carcere sardo di massima sicurezza. Caccia all'uomo in tutta l'isola e presidi anche sul Gargano

Le lenzuola annodate oltre la finestra, poi la corsa a piedi per allontanarsi dal carcere di massima sicurezza, dove era detenuto. Così il boss del Gargano, Marco Raduano, è riuscito a fuggire dalla struttura detentiva 'Badu 'e Carros' di Nuoro, in Sardegna.

L'incredibile fuga del 40enne, ex luogotenente di Angelo 'Cintaridd' Notarangelo, è stata ripresa dalle telecamere per la videosorveglianza e diffuse in anteprima da UnioneSarda. Attivato un serrato piano di ricerca, con posti di blocco e controlli lungo tutte le direttrici stradali e le infrastrutture di arrivi e partenze dell'isola. Disposti anche posti di blocco e di controllo sul Gargano, dove non si esclude possano essersi già organizzati eventuali fiancheggiatori e aiutanti del super-latitante.

Si tratta della prima evasione registrata nel carcere di Nuoro, dove sono ristretti terroristi e mafiosi.

Raduano è stato recentemente condannato quale figura di vertice dell’omonimo clan operante nella città di Vieste, sul Gargano, nell'ambito dell'operazione ‘Neve di marzo’. L'inchiesta ha consentito la disarticolazione di un sodalizio criminale operante su Vieste finalizzato al narcotraffico, aggravato dal metodo mafioso, dall’ingente quantitativo dello stupefacente smerciato e dall’impiego di armi, anche da guerra. Nei suoi confronti è stata inflitta una condanna a 19 anni di reclusione, oltre a 3 anni di libertà vigilata quale misura di sicurezza. Nell'ambito della guerra di mafia in corso sul Gargano, Raduano è sfuggito a più agguati.