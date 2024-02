Carlo Buccirosso: annullata la serata sold-out a Cerignola ma non è stato colpito da un malore

Carlo Buccirosso, attore e regista napoletano, non sarebbe stato colpito da un improvviso malore mentre si trovava a Soverato in Calabria, dove si è esibito nella serata di ieri. Sarebbero altri i motivi dell'annullamento dello spettacolo teatrale 'Il vedovo allegro' (sold-out) che si sarebbe dovuto tenere questa sera al Teatro Roma di Cerignola.

Alle 20.23, il Teatro Pubblico Pugliese, diversamente da quanto aveva comunicato in precedenza alla stampa, ha inoltrato una rettifica: "Si è appreso che l'annullamento è stato dovuto a causa di motivi meramente tecnici organizzativi della produzione e non a causa di un malore di Carlo Buccirosso come erroneamente comunicato. Il noto attore sta benissimo e continuerà la sua tournée a partire da domani. La specifica è appena pervenuta al Teatro Pubblico Pugliese a nome della produzione dello stesso spettacolo. Nei prossimi giorni saranno comunicate informazioni su rinvio o modalità di rimborso".

Carlo Buccirosso, il procuratore capo napoletano in Imma Tataranni, avrebbe dovuto esibirsi in il 'Vedovo Allegro', che oltre ad aver scritto e diretto, lo vede come protagonista di una storia particolare, tra ipocondria, solitudine e vedovanza ambientate in un palazzone nel centro di Napoli, con segreti, debiti, e ricerca della spensieratezza.

Aggiornato alle 20.41