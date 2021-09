/ Piazza Mercato

Dopo l'aggressione, Carlos è sicuro: "Rifarei quello che ho fatto”. Luxuria lo conforta: "Chi gira la testa è complice"

L'ex parlamentare e paladina dei diritti Lgbt torna nella sua città per incontrare le vittime del pestaggio avvenuto due settimane fa in piazza Mercato: "Questa è la Foggia che mi rappresenta". E lancia l'appello: "Riattivate le telecamere in quella zona, spesso teatro di scippi e violenza"