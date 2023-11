Incendio nei capannoni di Maia Rigenera: a fuoco materiale plastico e scarti

Vigili del fuoco ancora all'opera nei capannoni di 'Maia Rigenera', l'azienda in contrada Ripatetta, a Lucera, dove all'alba della scorsa domenica è divampato un grosso incendio. A bruciare sono stati diversi cumuli di materiale plastico e scarti di lavorazione in parte ammassati su piazzali aperti, in parte in capannoni.

Oltre una decina le squadre del 115 che si sono finora avvicendate sul posto. Allertati i distaccamenti di Lucera, Deliceto e il presidio di San Giovanni Rotondo; giunti in supporto anche uomini e mezzi dal comando provinciale di Foggia e una autobotte "25mila litri" da Bari.

Il rogo, sulle cui cause sono in corso gli accertamenti delle forze di polizia, ha generato una colonna di fumo nero e denso che ha investito l'intera cittadina federiciana, spingendosi fino a Foggia.

Interpellata l'Arpa, che ha eseguito i primi rilievi per valutare l'impatto dell'accaduto sulla qualità dell'aria e quindi l'eventuale grado di inquinamento.