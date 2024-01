Linee telefoniche e internet down sui Monti Dauni, vertice in Prefettura: da lunedì via agli interventi sui punti critici

Ripristino immediato delle reti telefoniche e di internet; comunicazione ai Comuni sui singoli lavori effettuati. È quanto emerso nel corso della riunione, svoltasi ieri in prefettura, convocata dal prefetto Maurizio Valiante per trovare soluzione ai disagi causati dalle interruzioni delle telecomunicazioni nei comuni dei Monti Dauni.

All’incontro erano presenti dirigenti e tecnici di Tim e Open Fiber, e gli amministratori di tutti i Comuni del preappennino che, dopo l’ennesima interruzione, hanno condiviso il documento di protesta del sindaco di Troia, Leonardo Cavalieri (erano presenti: il vice sindaco di Alberona, Salvatore Russo, il sindaco di Castelluccio Valmaggiore, Pasquale Marchese, di Castelluccio dei Sauri, Giovanni Di Francesco, di Faeto, Michele Pavia, il sindaco di Orsara, Mario Simonelli, il vice sindaco di Roseto, Stefano Rossi, per Troia la vice sindaca, Antonietta Capozzo e l’assessore Angelo Moffa).

Al tavolo prefettizio gli amministratori sono arrivati con i rispettivi report delle interruzioni subite e segnalate. La vice sindaca di Troia nel suo intervento ha sottolineato che il Comune di Troia registra una media mensile di quattro interruzioni delle linee telefoniche e dei collegamenti ad internet. Veri e propri black out delle linee la cui durata varia da due a sei ore fino a protrarsi per due giorni. Incendi e tranciamento dei cavi per Tim e Open Fiber le principali causa all’origine dei guasti.

A tal proposito, Tim ha sottolineato di essere sempre intervenuta con la massima tempestività anche in località isolate e, pertanto, non agevoli da raggiungere. Il prefetto ha evidenziato l’importanza di una rete efficiente, sia sotto il profilo economico sia della sicurezza, anche nei territori delle aree interne, e chiesto ai tecnici delle due società interventi immediati e risolutivi.

Da lunedì prossimo, come da accordi, Tim effettuerà lavori di ripristino sui punti critici, in tutti i Comuni interessati dai disservizi e, come concordato nel corso della riunione, dovrà trasmettere ai Comuni il cronoprogramma dei lavori. Inoltre, avendo ultimato, nei giorni scorsi, tutte le attività propedeutiche, Tim, da lunedì prossimo, si è dichiarata disponibile ad effettuare il ripristino delle condizioni definitive di posa dei cavi nella zona di Giardinetto, ed in particolare sullo snodo delle linee a servizio di Troia, Castelluccio Valmaggiore, Orsara e Faeto.

Dalla Prefettura sarà riservata massima attenzione alla realizzazione delle nuove reti in cui sono impegnate Tim, Ope Fiber, ed Infratel, società proprietaria della rete. All’infrastrutturazione, infatti, sarà dedicato un tavolo, da tenersi periodicamente, ed ospitato, a rotazione, nei Comuni, a cui saranno convocati, ogni volta, le amministrazioni comunali, le società di telecomunicazioni e la Provincia. Una nuova riunione per la verifica dei lavori di ripristino effettuati si terrà tra quindici giorni.