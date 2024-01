Internet e telefoni in down, il caso dei 100mila abitanti dei Monti Dauni finisce a Roma: "Inconcepibile"

Le continue interruzioni dei collegamenti telefonici e di internet denunciate dai sindaci di diversi paesi dei Monti Dauni, stanno mettendo a dura prova gran parte della popolazione. Per questo motivo l'on. Giorgio Lovecchio ha annunciato che presenterà una interrogazione a risposta scritta al Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. "I Monti Dauni contano una popolazione complessiva residente di circa 98mila abitanti" evidenzia il deputato pentastellato.

"Già bistrattati da numerosi disservizi, soprattutto per quel che riguarda infrastrutture e comparto sanitario, adesso si trovano a vivere un momento di particolare disagio. Mi riferisco ai comuni di Troia, Roseto Valfortore, Castelluccio Valmaggiore, Alberona, Orsara di Puglia, Faeto, Anzano, Castelluccio dei Sauri e di altri paesi dei Monti Dauni. È una vicenda che si trascina da tempo e i sindaci riferiscono che ai continui reclami, segnalazioni e solleciti inoltrati dalle amministrazioni comunali, Telecom ha sempre promesso interventi risolutivi. Questo in realtà non è accaduto" ha aggiunto il parlamentare foggiano, per il quale è inconcepibile apprendere che sui Monti Dauni cavi penzolanti corrano lungo il ciglio della strada, che per alcuni tratti siano legati ai rami di qualche alberello o assicurati con lo spago a grossi massi di pietra, a paletti in cemento, alla segnaletica stradale. "Al ministro Urso chiederò quali iniziative voglia adottare al fine di risolvere a breve scadenza ed in maniera definitiva questa grave problematica".

I comuni non sono più disposti a subire disservizi, gravissime le ripercussioni sul tessuto economico e sociale: "E’ una situazione non più tollerabile che non intendiamo più sopportare e per questo abbiamo preparato un report che sarà sottoposto all'attenzione del Prefetto e dell’Agcom” il commento del sindaco Leonardo Cavalieri che nei giorni scorsi ha promosso un'azione alla quale si sono uniti i primi cittadini di altri comuni colpiti dai disagi.

Era già capitato negli anni scorsi che i sindaci di alcuni comuni, come quelli di Bovino, Troia e Castelluccio dei Sauri, avessero segnalato, per conto dei borghi dell'area interna, il mancato funzionamento della rete internet di trasmissione dati e della rete di telefonia fissa e mobile.

A Troia c'è chi, come il prof. Dario Intiso, si era recato nei campi a caccia della rete collegamento dati "Si parla di spopolamento, ci si scervella nel trovare possibili soluzione utopiche per tamponare questa emorragia di giovani che vanno via e poi ci si ritrova senza i servizi essenziali! Immaginate di lavorare in smart working".