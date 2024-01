Internet e telefoni k.o. sui Monti Dauni: a Troia c'è chi va nei campi a caccia della rete wi-fi

Giornata complicata in alcune zone dei Monti Dauni colpite quest'oggi da un lockdown tecnologico. Il disservizio ha comportato disagi ai residenti, uffici pubblici e privati, tra cui poste e banche.

A Troia c'è chi, come il prof. Dario Intiso, si è recato nei campi a caccia di rete wi-fi. "Si parla di spopolamento, ci si scervella nel trovare possibili soluzione utopiche per tamponare questa emorragia di giovani che vanno via e poi ci si ritrova senza i servizi essenziali! Immaginate di lavorare in smart working".

Disservizi come quelli registrati oggi sono ben noti, ma da circa un anno la situazione sarebbe peggiorata: "Succede troppo, anche più di una volta a settimana, quasi sempre nei fine settimana". Sta diventando la normalità, saltano spesso i pagamenti tramite pos.

Era già capitato negli anni scorsi che i sindaci di alcuni comuni, come quelli di Bovino, Troia e Castelluccio dei Sauri, avessero segnalato, per conto dei borghi dell'area interna, il mancato funzionamento della rete internet di trasmissione dati e della rete di telefonia fissa e mobile.

Passano gli anni ma il problema dei telefoni cellulari impossibilitati a effettuare o ricevere chiamate per assenza di segnale, messaggistica inaccessibile e connessione internet pari a zero, purtroppo si ripresenta senza che la criticità sia mai stata definitivamente risolta.