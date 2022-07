Omicidio Scopece, una dozzina di perquisizioni e stub nella notte. Si attende l'autopsia

Una dozzina di accertamenti - tra perquisizioni e stub, esame che accerta la presenza di polvere da sparo su pelle e indumenti - sono stati effettuati nel corso della notte nell'ambito delle indagini per l'omicidio di Alessandro Scopece, il 37enne di Foggia assassinato nel pomeriggio di ieri, in via Lucera.

L'uomo, titolare di un autolavaggio, è rimasto vittima di un agguato avvenuto in città, nei pressi della parrocchia del Sacro Cuore, "mentre tanti ragazzi e ragazze affollavano l'oratorio per i giochi estivi", denuncia Libera che, insieme alla comunità parrocchiale, ha organizzato un sit-in sul luogo dell'agguato. Scopece, con precedenti per droga, è stato raggiunto da una pioggia di proiettili (circa una ventina i bossoli repertati) che lo hanno raggiunto in varie parti del corpo, senza lasciargli scampo: è morto poco dopo in ospedale.

Nelle prossime ore potrebbe essere disposta l'autopsia. Una semiautomatica l'arma utilizzata dal killer, giunto a piedi sul luogo del misfatto, ma sul punto si attendono le risultanze degli accertamenti balistici. Le indagini sono affidate agli agenti della squadra mobile di Foggia, che hanno acquisito i filmati di alcune telecamere presenti in zona. Si tratta del terzo omicidio registrato a Foggia dall'inizio dell'anno: il 25 marzo, in via Silvio Pellico, era stato ammazzo il 52enne Roberto Russo. Il 17 maggio, invece, fu ucciso il 32enne Alessandro Scrocco; il giovane, in regime di semi-libertà, fu sorpreso dal killer in via delle Casemette, mentre faceva rientro in carcere. L’ultimo episodio, ieri pomeriggio, in via Candelaro, con l’omicidio di Scopece sui quali polizia e procura sono chiamati a fare luce. .