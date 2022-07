Omicidio Scopece, Foggia si ribella: "Vogliamo una città libera dalla violenza criminale e mafiosa"

Alla luce dell'ennesimo omicidio avvenuto a Foggia (vittima il 37enne Alessandro Scopece), nei pressi della parrocchia del Sacro Cuore, mentre tanti ragazzi e ragazze affollavano l'oratorio per i giochi estivi, la parrocchia e il presidio di Libera Foggiaorganizzano un sit-in per ribellarsi a questa violenza e vincere la paura e il senso di solitudine.

"Le mafie sono un problema non solo criminale ma sociale e culturale, da affrontare unendo le forze", spiegano da Libera. "Dobbiamo, perciò, essere insieme per invertire l’escalation di violenza che sta investendo la nostra città, per sradicare la cultura mafiosa che permea ed invade tutti i tessuti della città, seminando paura e sgomento". L'appuntamento è per oggi, 12 luglio, alle 21.30 vicino la statua di don Bosco, a piazza Sacro Cuore: "Invitiamo la cittadinanza a partecipare per far sentire la nostra voce di comunità unita che non si vuole rassegnare alla cultura della morte ma vuole costruire una città libera dalla violenza criminale e mafiosa".