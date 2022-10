Foggia, 13 indagati per la morte del detenuto morto in carcere: oggi l'autopsia sul 29enne

Tredici persone, tra cui un detenuto, sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte del 30enne Osama Paolo Harfachi, foggiano di origini marocchine e residente a San Paolo di Civitate, deceduto in cella a pochi giorni dal suo arresto.

Si tratta di un atto dovuto. A dare la notizia è l?Ansa: i 13 soggetti sono indagati, vario titolo, per omicidio preterintenzionale e omicidio colposo nell'esercizio della professione sanitaria. Solo il detenuto è indagato per reati in materia di stupefacenti. Intanto, a breve, verrà effettuata l'autopsia sul colpo del 29enne che, per tutti questi giorni, è stato sottratto alla vista dei familiari (qui la denuncia). Del caso si era interessata anche la senatrice Ilaria Cucchi, con una interrogazione urgente ai Ministri Piantedosi e Nordio

I familiari di Paolo chiedono giustizia e verità: "Qualsiasi cosa è successo, qualsiasi persona entri in carcere, ha il diritto di vivere. Stanno intervenendo parecchie associazioni perché i fatti non sono chiari e ci sono molti punti interrogativi" spiegano. I genitori di origini marocchine che vivono nel Foggiano - Arica e Iakbir - hanno sporto denuncia ai carabinieri. Paolo era stato arrestato giovedì 13 per una rapina. "Nessuno ci ha avvisati del suo arresto" rimarca il fratello contattato telefonicamente da Foggiatoday. "Il 14 un detenuto appena uscito mi ha scritto messaggi avvisandomi che mio fratello era stato arrestato ed era pieno di dolori". Avrebbe riferito ai familiari di averlo visto "tutto spezzato". I genitori, per questo, temono che il figlio possa essere stato picchiato (continua a leggere).