Detenuto morto in carcere a Foggia. Ilaria Cucchi porta il caso a Roma: "Sia fatta chiarezza"

Detenuto morto in carcere a Foggia, il caso diventa oggetto di una interrogazione urgente della neo-senatrice Ilaria Cucchi: "Sia fatta subito chiarezza sulle cause che hanno portato alla morte in carcere di Osama Paolo Harfachi, trovato senza vita nel letto della sua cella nel carcere di Foggia", si legge nell'interrogazione. "In particolare è necessario sapere perché ancora oggi venga impedito ai familiari di vedere il corpo del proprio caro", aggiunge la senatrice dell'Alleanza Verdi e Sinistra nell'interrogazione diretta ai Ministri della Giustizia e dell'Interno Piantedosi e Nordio.

"Il fatto grave è che ad oggi i familiari non sono stati informati di nessuna autopsia e gli viene tuttora negata la possibilità di vedere la salma del proprio caro anche ai soli fini del riconoscimento, nonostante siano passati ben sei giorni dal rinvenimento del corpo nella cella del carcere. Mi auguro che i nuovi ministri del Governo Meloni facciano al più presto luce sull'ennesimo caso di morte sospetta in carcere", conclude Cucchi.

I familiari di Paolo chiedono giustizia e verità: "Qualsiasi cosa è successo, qualsiasi persona entri in carcere, ha il diritto di vivere. Stanno intervenendo parecchie associazioni perché i fatti non sono chiari e ci sono molti punti interrogativi" spiegano. I genitori di origini marocchine che vivono nel Foggiano - Arica e Iakbir - hanno sporto denuncia ai carabinieri. Paolo era stato arrestato giovedì 13 per una rapina. "Nessuno ci ha avvisati del suo arresto" rimarca il fratello contattato telefonicamente da Foggiatoday. "Il 14 un detenuto appena uscito mi ha scritto messaggi avvisandomi che mio fratello era stato arrestato ed era pieno di dolori". Avrebbe riferito ai familiari di averlo visto "tutto spezzato". I genitori, per questo, temono che il figlio possa essere stato picchiato (continua a leggere).