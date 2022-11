L'ultimo saluto per Salvatore, Domenico e Francesco. San Severo piange "tre grandi lavoratori"

Si terrano domani, domenica 27 novembre, i funerali per le vittime dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, sulla Statale 16, a Chieuti. La città di San Severo darà il suo ultimo saluto a Salvatore Ferrara, Donato Nardella e Francesco Pio Ciavarella, rispettivamente di 48, 39 e 22, nella chiesa Cattedrale, alle ore 16. Le salme sono attualmente presso la Casa del Commiato 'Vicciantuoni', in via del Soccorso 321.

Sconvolta la città per quanto accaduto: i tre operai, è stato appurato, stavano rientrando a casa dopo una giornata di lavoro quando il furgoncino bianco sul quale viaggiavano si è scontrato frontalmente con un autocarro. L'impatto è stato davastante e per loro non c'è stato scampo. Lasciano familiari e amici nello sgomento più profondo. Il sindaco Miglio: "Mi inchino dinanzi alla momeria di tre operai, tre lavoratori" (Continua a leggere)