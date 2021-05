Scooterista travolto in via Dante: è caccia all'auto 'pirata'

Travolge uno scooter e scappa: è caccia al pirata della strada che, ieri sera, ha investito uno scooter fuggendo senza prestare soccorsi.

Il fatto è successo nella tarda serata di ieri, in via Dante, a Foggia. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche un'auto in sosta. Ferito il centauro, un giovane foggiano, finito al pronto soccorso. Fortunatamente per lui nulla di grave. Sul posto, per i rilievi e le indagini del caso, è intervenuta la Polizia Locale. Si tratta del terzo incidente stradale registrato ieri in città, dopo l'impatto mortale avvenuto in via Cerignola ieri mattina e la 'carambola' avvenuta ieri sera in via Rosati.