Rocambolesco incidente stradale tra via Rosati e via Carelli: Jeep si ribalta e finisce contro un muro nello scontro con un'auto

Incidente stradale 9 maggio 2021 a Foggia all'incrocio tra via Carelli e via Rosati

Attimi di paura ieri sera intorno alle 20.30 per un incidente-stradale avvenuto tra via Giuseppe Rosati e via Carelli a Foggia. Per cause in corso d'accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto, una Jeep è finita contro il muro ribaltandosi su di un fianco.

Nel sinistro è rimasta coinvolta un'altra autovettura contro la quale si è verificato l'impatto della Jeep, il cui conducente è rimasto ferito