Terribile incidente alle porte di Foggia, si ribalta furgone in via Cerignola: morto il conducente

E' di un morto il bilancio dell'incidente stradale avvenuto poco dopo l'ora di pranzo in via Cerignola a Foggia.

Tragedia alle porte di Foggia intorno alle 14.30 di oggi domenica 9 maggio. Per cause ancora in corso d'accertamento un furgone è rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale. Durante il sinistro il mezzo si è ribaltato e il conducente ha perso la vita.

Pare che a bordo ci fossero alcuni braccianti, rimasti feriti.

Sul posto la polizia locale e gli agenti del 113.