Impunito l'autotrasportatore pirata che travolse 8 auto in sosta in via Trieste: "Manca la targa, le telecamere non funzionano"

Resta ancora impunito l'autotrasportatore pirata, lo scorso febbraio, a causa di una manovra errata travolse e danneggiò 8 auto in sosta, in via Trieste, a Foggia.

Il motivo viene denunciato sulla pagina Fb 'Foggia non si lega - Cittadinanza attiva', ed è da rintracciare nel mancato funzionamento delle telecamere per la videosorveglianza in quella zona. Scatta quindi l'interrogativo al sindaco, Franco Landella: "Dov'è tutta l'alta tecnologia di cui si sta vantando? E se invece di travolgere le auto avesse travolto un bambino? La città non è al sicuro".