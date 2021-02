Pazzesco incidente in via Trieste: autoarticolato travolge otto auto in sosta e si dà alla fuga

Foggia, incidente stradale avvenuto tra via Trieste e piazza Caduti sul Lavoro. Autoarticolato travolge otto auto parcheggiate

Pazzesco incidente stradale in piazza Caduti sul Lavoro angolo via Trieste a Foggia.

Ieri sera, intorno allle 22, un mezzo pesante, durante una manovra in retromarcia, nel tentativo di tornare indietro, ha travolto otto auto parcheggiate e si è dato alla fuga.

Da una prima ricostruzione effettuata dalla polizia locale intervenuta sul posto, l'autoarticolato si è schiantato contro alcuni veicoli in sosta, provocando seri danni e distruggendone un paio.

Per fortuna non ci sono stati feriti. È caccia al responsabile, al vaglio degli inquirenti le telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero rivelarsi determinanti per risalire all'autore del sinistro.