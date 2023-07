Ancora incidenti sulle strade di Foggia: un ciclista e un pedone investiti

Ancora incidenti sulle strade di Foggia. Soltanto sei giorni fa, in via Manfredonia, si è consumata la tragedia che ha visto protagonista Gianluca Ritrovato, fisioterapista 49enne travolto da un'auto mentre percorreva il cavalcaferrovia in sella alla sua bici. All'investimento hanno fatto seguito i tre gravi incidenti avvenuti nel weekend appena trascorso, nei quali hanno perso la vita due ragazzi diciannovenni e un ciclista. È in gravi condizioni, invece, la donna vittima dell'incidente avvenuto a Marina di Lesina.

E purtroppo anche la nuova settimana è iniziata all'insegna degli incidenti. Due quelli registrati stamani e segnalati sui social. Non si conoscono le condizioni del ciclista investito da una automobile stamani in Corso Giannone all'altezza dell'incrocio con Piazza Cavour. Il conducente dell'auto, subito dopo l'impatto dalle dinamiche ancora ignote, ha subito prestato soccorso all'uomo, in attesa che giungessero i soccorsi. La vittima è stata trasportata presso il pronto Soccorso di Foggia.

Altro incidente è avvenuto poco fa in via Manfredi, dove un'auto ha investito un pedone. La vittima è stata trasportata in ospedale, non si conoscono le sue condizioni. In entrambi i sinistri è intervenuta la polizia locale per i rilievi e per regolare il traffico.